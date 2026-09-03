De Amerikaanse actrice Carla Jeffery is dinsdag op 33-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar management donderdag bekendgemaakt in een verklaring op sociale media. Jeffery was vooral bekend van haar rol als Bree in de Disney-filmreeks Zombies. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

"Ruim twintig jaar lang hadden we het voorrecht om haar te zien uitgroeien tot een prachtige, levendige en ontzettend getalenteerde vrouw wiens stralende glimlach elke ruimte kon verlichten. Onze gedachten zijn bij haar dierbaren", schrijft het management.

Zombies kwam voor het eerst uit in 2018. Daarop volgden nog twee films uit 2020 en 2022. Eerder was Jeffery te zien in de HBO-komedie Curb Your Enthusiasm van Larry David. Ook had ze gastrollen in onder meer de series iCarly, Good Luck Charlie en Shake It Up.