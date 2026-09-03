Daan Schuurmans is opnieuw de verteller van Luminiscence, dat dit jaar vanaf 7 oktober te zien is in de Jacobikerk in Utrecht. Hij neemt bezoekers mee in de geschiedenis van de kerk. Eerder was de lichtshow in de Oude Kerk in Delft te zien.

Schuurmans laat weten dat hij trots is. "Ik kijk ernaar uit om dit jaar het bijzondere verhaal van de Jacobikerk in Utrecht te mogen vertellen. Een nieuwe locatie, die zich bij uitstek leent om door middel van de magie van Luminiscence tot leven te komen. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe alles straks samenkomt."

Speciaal voor Utrecht is er een nieuw verhaal ontwikkeld, waarbij de eeuwenoude kerk centraal staat. Zo stond de Jacobikerk in de frontlinie tijdens de Tachtigjarige Oorlog en zijn er nog sporen zichtbaar van Spaanse kanonskogels. Daarnaast verloor de kerk tijdens een zware storm in 1674 haar torenspits en was het lang het vertrekpunt voor pelgrims die vanuit Utrecht vertrokken naar Santiago de Compostela.

Luminiscence is bedoeld als audiovisuele belevenis, waarbij licht, livemuziek en het verhaal van de kerk samenkomen. De lichtshow in Utrecht is drie maanden te zien. Iedere voorstelling duurt ongeveer een uur en wordt live begeleid door een koor.