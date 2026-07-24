Disney deelt speelgoed uit aan zieke kinderen

Disney en Pixar zetten zich opnieuw in voor zieke kinderen door hun handen ineen te slaan met Starlight Children's Foundation. Dat meldt onder meer The Hollywood Reporter. De filmstudio's hebben meer dan 18.000 stukken speelgoed uitgedeeld aan patiënten in kinderziekenhuizen.

De actie maakt deel uit van een campagne ter promotie van Toy Story 5. Eerder werd de film vertoond in vierhonderd kinderziekenhuizen wereldwijd, waaronder meer dan driehonderd in de Verenigde Staten.

Ook verschillende landen in Europa en Azië doen mee aan het initiatief. Daarbij brachten filmpersonages als Woody, Buzz Lightyear en Jessie bezoeken aan jonge patiënten en werden er 34.000 patiëntenhemden met afbeeldingen van de personages uitgedeeld.

Disney werkt sinds 2001 samen met de Starlight Children's Foundation. Animatiefilm Toy Story 5 heeft sinds zijn release wereldwijd inmiddels 957,3 miljoen dollar, zo'n 840,6 miljoen euro, opgehaald.