Teddy Swims in maart volgend jaar opnieuw naar Ziggo Dome

Teddy Swims keert volgend jaar terug naar de Ziggo Dome. De Amerikaanse artiest, die vorig jaar februari nog in de Amsterdamse concertzaal optrad, geeft op 16 maart een optreden als onderdeel van zijn The Ugly Tour, maakte organisator MOJO vrijdag bekend.

De tournee start op 2 maart in de Unity Arena in de Noorse hoofdstad Oslo. Daarna doet Swims onder meer Zweden, Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan. De tour wordt op 21 april afgesloten met een optreden in The O2 in Londen.

De 33-jarige Swims is onder meer bekend van hits als Lose Control en Bad Dreams. Eerder dit jaar bracht hij de single Mr. Know It All uit en deze maand nog Break Up In Reverse. De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome start vrijdag 31 juli.