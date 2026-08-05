De meest recente Star Wars-film is niet zo succesvol als gehoopt. Dat erkent de voorzitter van Disney woensdag tijdens een conferentie voor beleggers over de kwartaalcijfers. Star Wars: The Mandalorian and Grogu bracht met 345 miljoen dollar aan wereldwijde bioscoopopbrengst minder in het laatje dan van tevoren werd verwacht. Ook de bioscoopcijfers van de live-actionfilm van Moana vielen tegen.

Het geschatte budget van de Star Wars-film is 165 miljoen dollar. Volgens The Hollywood Reporter heeft de tegenvallende opbrengst daarom geleid tot een aanzienlijk tekort, kijkend naar de kosten versus het deel van de ticketverkoop dat naar de studio gaat.

Wel leidde de aandacht voor de franchise volgens de bestuursvoorzitter van Disney tot andere opbrengsten. "Zelfs wanneer onze franchisefilms niet aan onze bioscoopverwachtingen voldoen, zoals het geval was bij The Mandalorian and Grogu en de live-actionversie van Moana, stimuleren onze investeringen in deze kernmerken andere onderdelen van ons bedrijf", aldus de voorzitter. Hij heeft het bijvoorbeeld over meer verkoop van Star Wars-merchandise en meer bezoekers voor Disneyland en Walt Disney World.