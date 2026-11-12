Disney komt in samenwerking met The Escape Game in december met een nieuwe escaperoom die is gebaseerd op de succesvolle serie Only Murders in the Building. Het zesde seizoen van de serie gaat op 8 december in première op Disney+ en een dag later komt de escaperoom naar New York, maakten Disney en The Escape Game bekend.

De nieuwe escaperoom heet Only Murders in Londen, omdat het nieuwe seizoen zich in de Britse hoofdstad afspeelt. In de eerste vijf reeksen losten hoofdrolspelers Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) en Mabel (Selena Gomez) voornamelijk moorden op in hun appartementencomplex in New York.

Later is de nieuwe escaperoom ook te spelen in andere Amerikaanse steden als Los Angeles, Lynnfield, Massachusetts en Washington D.C. Eerder waren andere escaperooms die gebaseerd zijn op de serie ook al te spelen in Californië, New York en Texas.