DEN HAAG (ANP) - 50PLUS staat met een "zwaar gemoed" in het debat over de belastingen, zegt voorman Jan Struijs. "Ons wordt gevraagd in te stemmen met een zeer ingrijpend amendement", zei hij over het aanpassingsvoorstel van PRO en Volt.

ChristenUnie en 50PLUS lijken bereid dat amendement aan een meerderheid te helpen, maar willen dan wel dat de aanpak van een ontwijkingsconstructie in de erf- en schenkbelasting in dat voorstel niet wordt uitgevoerd. Beide partijen hebben daarvoor een motie ingediend. Die moet worden uitgevoerd nadat het belastingplan is aangenomen.

In een eigen amendement pleiten beide partijen voor het beperken van het belastingvoordeel uit die constructie. Struijs legt uit dat hij niet verder wil gaan dan dat voorstel. Dat doet het amendement van PRO en Volt wel.

Eerder spraken die twee partijen hun steun uit voor het belastingplan. Kleine partijen lijken steeds belangrijker te worden, omdat VVD dreigt tegen het belastingplan te stemmen als het voorstel van PRO en Volt in dat pakket opgenomen wordt.