Margaret Kerry, de vrouw die model stond voor het Disney-personage Tinker Bell, is op 97-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan longkanker, maakte haar familie op Facebook bekend. Zo'n drie weken geleden stierf Kerry's echtgenoot en WOII-veteraan Robert Boeke op 100-jarige leeftijd.

Kerry was de inspiratie voor het kleine elfje Tinker Bell uit de Disney-film Peter Pan (1953). Ze werd destijds gecast en gefilmd, waarna de tekenaars aan de slag gingen en aan de hand van haar bewegingen en gedrag het personage ontwierpen. Marc Davis, de hoofdontwerper van Tinker Bell, wilde graag dat het personage eruit zou zien als Kerry zelf, zei het model ooit in een interview. Omdat ze een achtergrond in ballet had, maakte Davis van Tinker Bell een soort danseres.

Tinker Bell is misschien minder bekend dan Mickey Mouse, maar toch is het figuurtje veel gebruikt in diverse reclame-uitingen van Disney, in de films en pretparken van het bedrijf. Ook speelde ze de hoofdrol in meerdere van haar eigen films.