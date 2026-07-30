Marco Schuitmaker weet nog niet of er een realitysoap komt

Marco Schuitmaker weet nog niet of hij in navolging van veel collega's een realityserie krijgt. De volkszanger is al wel lange tijd gevolgd door camera's. "Ja, we hebben een heleboel gefilmd. Wat we daarmee gaan doen, weten we nog niet", zei Schuitmaker donderdag in Shownieuws op SBS6.

De 27-jarige Schuitmaker, die enkele jaren geleden doorbrak met de hit Engelbewaarder, geeft toe dat er veel concurrentie is van andere soaps. "Maar het ligt er ook aan wat je maakt natuurlijk", reageerde hij. "Of ik genoeg laat zien? Dat is natuurlijk iets waar je over na moet denken. Maar dat beslis je niet alleen", verwees de zanger naar zijn vriendin.

Volgens Schuitmaker doet zijn partner "het echt fantastisch". "Maar zij vindt het gewoon heel erg fijn om buiten dit leven ook gewoon een keer de stad in te gaan zonder dat iemand weet wie zij is."

De laatste jaren zijn realitysoaps van BN'ers populair op televisie. Onder meer bij de families Bauer, Roelvink en Froger werd al gefilmd, net als bij Gerard Joling en Gordon. Binnenkort volgen series over de families van Wolter Kroes en die van Christina Curry en Patricia Paay.