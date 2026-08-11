Disney+ heeft wereldwijd de streamingrechten verworven van de elektrische raceklasse Formule E. Het gaat om een deal van meerdere jaren. De races zullen in het seizoen 2026-2027 voor het eerst worden uitgezonden op de streamingdienst van het mediabedrijf.

De overeenkomst betekent dat de races in één keer in 144 landen te zien zijn. In de Verenigde Staten worden de races ook uitgezonden op ESPN en ESPN+.

De elektrische raceklasse is populair onder jonge kijkers. Het nieuwe seizoen gaat in december van start in Jeddah en eindigt in juli 2027 in Tokio. Met de deal breidt Disney+ haar sportcatalogus uit. De streamer had al de voetbalrechten van La Liga, NBA-wedstrijden en de UEFA Women's Champions League.

Het is niet bekend hoeveel geld Disney heeft neergeteld voor de rechten. De Formule E was eerder te zien bij CBS Sports.