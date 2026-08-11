BumaStemra, de Nederlandse belangenbehartiger van muziekmakers, is positief over het label voor door AI gegenereerde artiesten dat muziekstreamingdienst Spotify introduceert. "Wij juichen deze stap van Spotify toe. Luisteraars hebben recht op eerlijke en transparante informatie over wat zij horen", laat commercieel directeur Michiel Laan in een reactie weten.

"Tegelijkertijd vinden wij dat transparantie niet alleen mag afhangen van de goede wil van één partij", vervolgt hij. "Daarom pleiten wij voor duidelijke Europese regelgeving die platforms en AI-aanbieders verplicht om inzicht te geven in het gebruik van AI bij muziekcreatie."

De Zweedse streamingdienst meldde dinsdag dat AI-artiesten het label AI Persona krijgen en worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. De makers kunnen daar zelf openheid over geven, maar Spotify gaat zelf ook profielen beoordelen.

Het nieuwe label van Spotify ziet vooral toe op profielen van AI-artiesten, en niet de manier waarop de muziek zelf is gemaakt. BumaStemra herhaalt dat als AI een rol heeft gespeeld bij het maken van muziek, dat zichtbaar moet zijn. "Wat ons betreft moet volledig AI-gegenereerde muziek herkenbaar zijn voor consumenten. Daarnaast zouden luisteraars ook moeten kunnen zien op welke onderdelen AI is ingezet, bijvoorbeeld bij compositie, tekst of productie. Alleen met heldere afspraken, transparantie en passende wetgeving kunnen consumenten bewust kiezen en blijven makers eerlijk beschermd en beloond."