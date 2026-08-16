De nieuwe topman van The Walt Disney Company, Josh D'Amaro, kijkt ontzettend uit naar de The Greatest Showman-musical waarin Nederlandse actrice Vajèn van den Bosch te zien is. Dat vertelde de Disneybaas zondag op fanbeurs D23 aan internationale media, waaronder het ANP.

Tijdens D23, een tweejaarlijkse beurs voor Disneyfans in het Californische Anaheim, werd dit weekend traditiegetrouw veel nieuws bekendgemaakt over aankomende projecten van Disney. Vrijdagavond kondigde het bedrijf aan dat The Greatest Showman naar het Londense West End komt. De musical, gebaseerd op de hitfilm uit 2017 met Hugh Jackman in de hoofdrol, draaide eerder dit jaar al een proefperiode in het Britse Bristol.

Gevraagd naar de aangekondigde projecten waar hij specifiek naar uitkijkt, noemde D'Amaro The Greatest Showman in één adem met Doomsday, de nieuwe Avengers-film waarmee Disney later dit jaar flink hoopt te scoren aan de box office.

The Greatest Showman gaat in het voorjaar van 2027 in première in het Drury Lane Theatre in Londen. Van den Bosch is daarin te zien als zangeres Jenny Lind, die de ster van het circus van showman P.T. Barnum wordt. De rol werd in de film vertolkt door Rebecca Ferguson.