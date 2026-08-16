AMSTERDAM (ANP) - Trainer Míchel Sánchez zag dat Ajax energie miste in de tweede helft van het thuisduel met sc Heerenveen (2-2). "Ik weet niet hoe dat komt", zei hij in de perskamer van de Johan Cruijff ArenA. "Misschien omdat we de laatste weken veel duels hebben gespeeld. Na rust verloren we de controle over de wedstrijd. We konden geen druk meer zetten en daardoor niet meer goed aanvallen."

Míchel nam vrijdag afscheid van zijn sterspeler Mika Godts, die zijn loopbaan voortzet bij Paris Saint-Germain. "Ik haat deze periode van het seizoen", zei de Spanjaard. "Je weet nog niet waar je aan toe bent en ziet spelers vertrekken. We moeten snel een team samenstellen dat prijzen kan winnen. Jordi Cruijff wil dat ook", verwees hij naar zijn technisch directeur.

Ajax is op zoek naar een snelle links- en rechtsbuiten en een verdedigende middenvelder. Youri Regeer zat er in de tweede helft aardig doorheen. "Ik had niet veel opties om onze verdedigende middenvelder te vervangen", zei Míchel. "Ko Itakura heeft pas een paar keer met ons getraind."