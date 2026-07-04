Disneyland Resort in Californië heeft vrijdag een bezoekersrecord gevestigd. Het Amerikaanse park in de stad Anaheim verwelkomde namelijk zijn 1 miljardste bezoeker sinds de opening op 18 juli 1955.

De bezoeker in kwestie was volgens Deadline de 8-jarige Andres Robles uit Arizona, die met zijn ouders zijn verjaardag vierde in het park. Ze hielpen tijdens een speciale ceremonie in Main Street U.S.A. een plaquette onthullen, waarop stond: "Inwoneraantal 1.000.000.000". Ook kregen ze een gratis VIP-tourgids en mochten ze een kijkje nemen in het privéappartement van oprichter Walt Disney, boven de hoofdstraat van het park.

"Een miljard herinneringen. Generaties van vreugde. Een onvergetelijke mijlpaal", schrijft het park zelf op Instagram bij foto's van het jubileum. Andres poseert met de plaquette in zijn handen onder meer trots naast Mickey en Minnie Mouse. Op een groepsfoto met zijn ouders en enkele medewerkers van het park staan ook Donald en Katrien Duck.