De Noorse koningin Sonja is zaterdag weer een jaartje ouder geworden en viert haar 89e verjaardag. Op social media en op de eigen website deelt het hof een foto van de jarige vorstin, die nu weer net zo oud is als haar echtgenoot koning Harald. Hij werd in februari 89.

"Van harte gefeliciteerd", staat er in het bijschrift van de foto van een lachende Sonja. De foto is vermoedelijk in april gemaakt tijdens haar bezoek aan een jongerenorganisatie in Oslo. "De verjaardag wordt in besloten kring gevierd", meldt het paleis verder op de eigen website.

De afgelopen tijd ging het met de gezondheid van de Noorse koningin bij vlagen wat minder. Eind mei werd ze nog opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen en kort daarvoor moest ze haar werk ook al even neerleggen vanwege hartritmestoornissen.