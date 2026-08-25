Dj LNY TNZ verdedigt optreden in Rusland

De Nederlandse dj LNY TNZ vindt het niet terecht dat hij kritiek kreeg vanwege een optreden in Rusland. "Ik ben niets anders dan muziek. In mijn muziek zit geen enkel politiek statement opgesloten", reageert hij in een interview met het AD. "Ik heb in Moskou het regime niet staan te verdedigen, ik heb mensen blij gemaakt met mijn muziek."

Het Russische optreden van LNY TNZ, de artiestennaam van de Vlaardingse Jan Stadhouders, kwam vorige week in het nieuws, omdat het Nederlandse festival Decibel Outdoor hem om die reden van de line-up haalde. Op sociale media kreeg hij massaal kritiek. Zo betichtte Victoria Koblenko hem van "schaamteloos graaien bij de agressor".

"Ik ben niet naïef, ik had wat weerstand verwacht, maar niet dergelijke zware beschuldigingen", zegt Stadhouders. "Ik draai overal ter wereld. (...) Als ze me in Oekraïne hadden gevraagd een set te draaien, dan had ik daar gestaan."