NPO: gebruik speech Hitler beladen, maar ON! maakt eigen keuzes

De NPO noemt het gebruik van een speech van Adolf Hitler in een onlineprogramma van Ongehoord Nederland! "vanzelfsprekend zeer beladen". Maar tegelijkertijd ligt de redactionele keuze en verantwoordelijkheid niet bij de NPO, maar bij de omroep zelf.

Dat laat een woordvoerder van de NPO weten nadat commotie is ontstaan over een praatprogramma van de omroep. In het onlineprogramma werd gezegd dat de Duitse dictator Adolf Hitler ook weleens gelijk had. De uitspraak werd gedaan in een discussie over zijn strijd tegen het globalisme.

"We begrijpen dat dit vragen en discussie oproept", laat de NPO weten. "Juist bij zulke historisch en maatschappelijk gevoelige onderwerpen mag worden verwacht dat die zorgvuldig worden gepresenteerd en van voldoende context worden voorzien. Maar een uiteindelijk oordeel ligt in ons bestel echter niet bij de NPO, maar in eerste instantie bij de Ombudsman." De Ombudsman legde ON! in het verleden al drie sancties op omdat de omroep zich stelselmatig niet aan de Journalistieke Code van de NPO hield.

Kamerleden van PRO, CDA en D66 dringen naar aanleiding van het gesprek over Hitler aan op een vertrek van Ongehoord Nederland (ON!) uit de publieke omroep. Ongehoord Nederland-directeur Peter Vlemmix, presentatrice Raisa Blommestijn, die het programma presenteerde, en Paul Cliteur, de voorzitter van de raad van toezicht, waren vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.