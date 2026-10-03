Djamila Celina Melcherts staat op Instagram stil bij de overleden zanger Ben Saunders. De realityster schrijft zaterdag dat ze na een moeilijke periode en een tijd offline "langzaam, stap voor stap" weer terugkeert naar zichzelf.

"De afgelopen maanden waren heel veel voor mij. Veel gebeurd. Veel gevoeld. Even offline geweest", schrijft Melcherts. "Niet alles hoeft altijd meteen gedeeld te worden." Ze sluit haar bericht af met de woorden: "We houden van je Ben."

Melcherts, bekend van The Real Housewives of Amsterdam, kende Saunders al sinds haar veertiende. Ze vertelde vorige week aan Shownieuws dat zijn overlijden haar zwaar valt.

Saunders overleed vorige maand op 43-jarige leeftijd. De zanger werd in 2011 bekend als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland.