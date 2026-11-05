Vivienne Jolie, de 18-jarige dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt, heeft volgens Entertainment Tonight bekendgemaakt dat ze eerder dit jaar in het ziekenhuis is behandeld voor een eetstoornis. Ze deelde haar ervaring via kunstwerken en een bijbehorende verklaring tijdens een tentoonstelling onder de naam The Tulip Field.

Het nieuws komt kort nadat Vivienne officieel de achternaam van haar vader liet schrappen. Ze heet nu Vivienne Marcheline Jolie in plaats van Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. Pitt en Jolie waren twaalf jaar samen en hebben zes kinderen. Jolie vroeg in 2016 een scheiding aan. Pitt zou haar en een van hun kinderen fysiek en verbaal hebben mishandeld tijdens een vlucht in een privéjet.

Een bron vertelt aan Entertainment Tonight dat Angelina Jolie de keuze om de achternaam te veranderen volledig aan haar kinderen overlaat. De actrice zou hun beslissingen steunen, maar hen daarin niet willen beïnvloeden.