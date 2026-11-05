De Filipijnse autoriteiten onderzoeken wat de rol was van Thomas Markle jr., de halfbroer van hertogin Meghan, bij de vermeende praktijken van hun vader Thomas Markle sr. Hij is aangemerkt als "persoon van belang" en wordt voorlopig nog niet als verdachte beschouwd, zei de Filipijnse minister van Binnenlandse Zaken Jonvic Remulla tegen lokale media.

Volgens Remulla hebben getuigen verklaard dat minderjarige meisjes naar het huis van de jonge Markle werden gebracht. Markle jr. zegt dat dat was voor TikTok-filmpjes, maar volgens de minister komen op zijn TikTok-account geen filmpjes voor waarin minderjarige meisjes te zien zijn.

Het onderzoek naar Markle sr. begon eind oktober toen Markle jr. naar de politie in Cebu stapte en vermoedelijk materiaal van seksueel kindermisbruik overhandigde. Onderzoekers hebben ongeveer 7500 foto's en één video veiliggesteld met expliciet materiaal, waarop minderjarige jongens en meisjes van verschillende afkomst te zien zijn. Sommige van de afgebeelde kinderen zijn naar schatting pas 10 of 11 jaar oud.

Remulla noemt de beelden "heel erg verontrustend". De autoriteiten moeten nog vaststellen of het aangetroffen materiaal daadwerkelijk van Markle sr. was. De 82-jarige vader van Meghan noemde de beschuldigingen eerder "ziekelijke leugens". De vrouw van prins Harry, die al jaren geen contact meer met Markle sr. heeft, stelde "zeer ontdaan" te zijn door de aantijgingen.