Dochter Brad Pitt laat achternaam verwijderen

Opnieuw heeft een dochter van Brad Pitt en Angelina Jolie de achternaam Pitt laten vallen. Een rechter heeft de naam van Zahara Marley Jolie-Pitt, volgens documenten in handen van onder andere PEOPLE, laten veranderen in Zahara Marley Jolie. De 21-jarige dochter van Jolie en Pitt stapte in april naar de rechter om de naamswijziging in gang te zetten.

Eerder zetten drie andere kinderen van Pitt en Jolie stappen om de achternaam van de 62-jarige acteur te laten vallen. Pitt en Jolie waren twaalf jaar samen en hebben zes kinderen. Jolie vroeg in 2016 een scheiding aan van Pitt; hij zou haar en een van hun kinderen fysiek en verbaal hebben mishandeld tijdens een vlucht in een privéjet.

Zahara Marley Jolie hintte al eerder op een naamswijziging. Zo werd ze in mei tijdens haar diploma-uitreiking al geïntroduceerd als Zahara Marley Jolie.