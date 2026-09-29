Keizer Naruhito stelt bezoek aan aardbevingsgebied uit

Een gepland bezoek van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako aan gebieden die in juli zijn getroffen door een krachtige aardbeving in de regio Kumamoto, in het zuidwesten van Japan, is uitgesteld naar woensdag. Vanwege het slechte weer is een vlucht met een helikopter te moeilijk, melden Japanse media.

Het keizerlijk paar zou eerst met een speciaal vliegtuig vanaf de luchthaven Haneda in Tokio naar de zuidwestelijke prefectuur vliegen. Daarna zouden ze per helikopter onder andere de steden Yatsushiro en Uki aandoen.

De regio Kumamoto werd eind juli getroffen door een beving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, de zwaarste categorie. In totaal kwamen 38 mensen om het leven.