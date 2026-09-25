Dochter Nikia eert Ben Saunders: 'mijn papa en beste vriend'

Nikia Saunders (18) heeft op Instagram liefdevolle woorden gedeeld over haar overleden stiefvader Ben Saunders. Ze noemt de zanger haar grote voorbeeld en haar beste vriend. "Ik ben zo trots dat ik u 13 jaar lang mijn papa heb mogen noemen."

Nikia schrijft dat ze als kind alles wilde hebben en kunnen wat haar vader had en deed. "Ik wilde precies zoals u zijn, omdat u mijn voorbeeld was en altijd zal blijven." Vader en dochter zongen en tatoeëerden samen en gingen samen naar de studio. "Eigenlijk deden we alles samen."

Ook buiten die gezamenlijke bezigheden waren de twee volgens Nikia erg hecht. Als mensen vroegen met wie ze ergens naartoe ging, antwoordde ze vaak: "Met mijn bestie." Ze schrijft dat ze nog veel meer met haar vader had willen meemaken. "Nog zoveel willen zingen, nog zoveel willen lachen, nog zoveel herinneringen willen maken."

'Bestie'

"Ik hoop dat ik later, als mensen naar mij kijken, een beetje van u mogen terugzien", schrijft Nikia. Ze sluit haar bericht af met: "Until we meet again mijn bestie. Voor altijd uw meisje."

Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Hij was als vermist opgegeven, waarna bij de Rijkerswoerdse Plassen bij Arnhem een grote zoekactie werd gehouden. Daar werd later zijn lichaam gevonden. De politie heeft een misdrijf uitgesloten.