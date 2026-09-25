Tv-serie van Mary Poppins in de maak

Er wordt gewerkt aan een serie van Mary Poppins. Volgens Deadline is productiebedrijf Pure Fiction Television bezig met het ontwikkelen van de serie.

Mary Poppins is een Disneyfilm uit 1964 met Julie Andrews en Dick Van Dyke in de hoofdrollen. Volgens Deadline wordt de nieuwe serie geen hervertelling van de film, maar blijft deze dichter bij de originele boekenreeks van schrijfster P. L. Travers. Producent Tom Winchester, eerder verantwoordelijk voor de serie Shōgun, zou inmiddels ook gesprekken voeren met Disney.

In 2018 verscheen nog de film Mary Poppins Returns. Daarin speelden Emily Blunt en Lin-Manuel Miranda de hoofdrollen.