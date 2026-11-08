Robin Martens heeft op Instagram gedeeld hoe ze haar jonge kinderen probeert uit te leggen waarom zij en haar ex-partner Benjamin uit elkaar zijn. De actrice schrijft dat haar 5-jarige dochter zelf vroeg: "Mama, waarom zijn jullie uit elkaar?"

Martens deelt dat ze daar als volgt op reageerde: "Soms loopt het leven anders dan je had gedacht. Maar papa en mama houden nog steeds heel veel van elkaar, vinden elkaar heel lief en zijn nu beste vrienden." Ze verzekerde haar dochter dat het "allemaal wel goed komt".

"Natuurlijk had ik het graag anders gezien. Ik had heel graag samen oud willen worden met de vader van mijn kinderen", vervolgt Martens richting haar volgers. "Maar soms loopt het leven anders dan je voor ogen had." Tot slot benadrukt de actrice dat ze trots is op haar ex-partner en nog steeds van hem houdt. "Ik ben dankbaar dat jij de vader bent van onze kinderen", schrijft ze richting 'Benja'.

Martens maakte eerder dit jaar bekend dat zij en Benjamin na 6,5 jaar uit elkaar waren. "De reden hiervan houden we graag privé", schreef ze destijds. De twee kregen in 2021 een dochter en in 2023 volgde een zoon. Martens werd bij het grote publiek bekend als Rikki de Jong in Goede Tijden, Slechte Tijden.