ARNHEM (ANP) - Willem van der Linden, algemeen directeur van Vitesse, noemt het "onacceptabel" dat het duel met De Graafschap door toedoen van supporters is geannuleerd. "Dit is heel vervelend voor onze supporters. Er waren 17.000 mensen in ons stadion", zei Van der Linden zondag tegen ESPN. "We hoopten er een feestje van te maken. Dit heb ik nog nooit meegemaakt."

De wedstrijd tussen Vitesse en De Graafschap werd afgelast nadat boze supporters van De Graafschap de spelersbus tegenhielden bij het stadion van de club uit Doetinchem. Het was een protest, omdat de gemeente Arnhem zaterdag had besloten om geen supporters van De Graafschap toe te laten bij het duel in Arnhem.