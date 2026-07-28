Dochter Tom Cruise heeft andere achternaam aangenomen

De dochter van Tom Cruise en Katie Holmes heeft de achternaam van haar vader officieel laten vallen, melden verschillende Amerikaanse media. Volgens onder meer Page Six heeft de nu 20-jarige Suri haar achternaam laten wijzigen in Noelle.

Cruise en Holmes kregen in 2006 een dochter en datzelfde jaar trouwde het stel. In 2012 kwam er een einde aan het huwelijk. Na de scheiding kreeg Holmes de volledige voogdij over hun dochter. Naar verluidt zou Cruise zijn dochter al jaren niet meer hebben gezien.

De Amerikaanse acteur heeft nog twee andere kinderen, die hij adopteerde tijdens zijn eerdere huwelijk met Nicole Kidman.