Patricia Paay liet traantje na geboorte kleindochter

Patricia Paay heeft het niet droog gehouden toen ze haar eerste kleinkind in haar handen kon houden. "Zulke kleine handjes, kleine teentjes en zó mooi. Ik heb daar wel een traantje om gelaten, ja", zegt de tv-persoonlijkheid dinsdag in De Telegraaf. "Ik heb veel mooie dingen in mijn leven meegemaakt, maar ik denk dat de geboortes van mijn dochter en nu mijn kleindochter toch wel met stip bovenaan staan."

Paays dochter Christina Curry en haar vriend Kevin verwelkomden vorige week dochter Cleo. Volgens de oud-zangeres doet Curry "het ontzettend goed". "De eerste dagen zijn even wennen, maar uiteindelijk vindt iedere moeder haar eigen weg. Het belangrijkste vind ik dat die kleine meid opgroeit in een liefdevol gezin en uitgroeit tot een zelfverzekerde, lieve en gelukkige jonge vrouw."

De 77-jarige Paay kijkt uit naar "alle mooie momenten" die het gezin samen kan meemaken. "De verjaardagen, feestdagen en gewoon veel tijd met elkaar doorbrengen als familie. Dat zijn uiteindelijk de gelegenheden die het meest waardevol zijn. En hoe bijzonder is het dat ik er nog ben om hier getuige van te kunnen zijn?"