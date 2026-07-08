Jessie en D'Lila Combs, de dochters van Sean 'Diddy' Combs, zijn hun eigen modemerk begonnen. De tweeling lanceerde deze week officieel hun merk 12TWINTY1 met een collectie voor zowel mannen als vrouwen.

De tweeling lijkt niet te denken dat de gevangenisstraf die hun vader momenteel uitzit negatieve invloed heeft op hun plannen. "Zijn pers is zijn pers en onze pers is onze pers", zei D'Lila tegen Page Six. "Onze wegen zijn gescheiden. We proberen positief te blijven en richten ons op wat we aan het opbouwen zijn." Het tweetal heeft ook advies gekregen van hun beroemde vader, die zelf ooit zijn eigen modemerk Sean John oprichtte. "Hij is erg trots op ons", zei Jessie. "We zijn vaak bij hem te rade gegaan voor advies, en hij is van onschatbare waarde geweest."

Combs werd vorig jaar oktober veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim vier jaar voor het aanzetten tot prostitutie. De 55-jarige zanger kreeg Jessie en D'Lila met het Amerikaanse model Kim Porter. Zij overleed in 2018.