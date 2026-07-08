LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Koningin Máxima opent WorldPride in Amsterdam

08 jul , 13:23Entertainment
anp080726150 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Koningin Máxima opent op 25 juli WorldPride in het Vondelpark in Amsterdam, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld. De hoofdstad is voor de eerste keer gaststad van het evenement, dat twee weken duurt.
WorldPride 2026 vindt plaats van 25 juli tot en met 8 augustus. Het programma omvat onder meer een Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark, een botenparade op de grachten, het UNITY Concert op het Museumplein en de Human Rights Conference op de Nieuwmarkt.
Amsterdam is gekozen als locatie voor deze WorldPride omdat het 25 jaar geleden is dat daar het eerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht werd gesloten. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam opent woensdagavond de expositie Queer Amsterdam, de roze stad waarin vier eeuwen queer geschiedenis in de hoofdstad wordt gememoreerd.
loading

Loading