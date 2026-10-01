De Nederlandse documentairemaker Jessica Villerius heeft de situatie omtrent de mislukte executie van Christa Pike van dichtbij meegemaakt. "Ik doe dit werk al bijna 20 jaar, maar dit moet een van de meest bizarre opnamedagen ooit zijn geweest", schrijft ze vanuit de Amerikaanse staat Tennessee op Instagram.

"Na vijftien uur buiten de gevangenis wachten en nul informatie van Justitie, kwamen de getuigen weer naar buiten. De executie is mislukt", deelt Villerius. Verder beschrijft ze de persconferentie van de zes getuigen die bij de mislukte executie waren. "Alle zes waren zichtbaar aangeslagen en verafschuwd." Ook zag ze ambulances en brandweer met hoge snelheid naar het executiegebouw rijden.

Villerius volgt de laatste dagen van Pike voor een documentaire, die volgend jaar verschijnt. Eerder maakte ze ook al documentaires over mensen die de doodstraf kregen.

De ter dood veroordeelde Pike is na het toedienen van twee dodelijke injecties nog in leven, bevestigden de autoriteiten in Tennessee donderdagochtend vroeg (Nederlandse tijd). Pike is overgebracht naar een ziekenhuis, waar ze "levensreddende maatregelen" heeft gekregen, meldde haar advocaat. Ze kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw die zij in 1995 met haar vriend uitvoerde.