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Argentinië wint zonder Messi overtuigend van Bolivia

01 okt , 8:49Voetbal
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CÓRDOBA (ANP/AFP) - Het Argentijnse voetbalelftal heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met overtuigende cijfers gewonnen. Het team won in Córdoba met 4-0 van Bolivia in een vriendschappelijk duel.
Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt nog wel op 6 oktober een afscheidswedstrijd tegen Benin in het Estadio Monumental in Buenos Aires.
De doelpunten tegen Bolivia kwamen op naam van Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero en José López.
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