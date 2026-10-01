CÓRDOBA (ANP/AFP) - Het Argentijnse voetbalelftal heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met overtuigende cijfers gewonnen. Het team won in Córdoba met 4-0 van Bolivia in een vriendschappelijk duel.

Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt nog wel op 6 oktober een afscheidswedstrijd tegen Benin in het Estadio Monumental in Buenos Aires.

De doelpunten tegen Bolivia kwamen op naam van Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero en José López.