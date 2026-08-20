Documentaire over Jessica Simpson volgend jaar op Netflix

Netflix komt volgend jaar met een documentaire over zangeres en actrice Jessica Simpson. Dat maakte de streamingdienst donderdag bekend.

De film duikt in het leven en de carrière van de 46-jarige Amerikaanse. Simpson werd bekend toen ze in 2003 haar eigen realityreeks Newlyweds: Nick and Jessica kreeg op MTV. Hierin werd haar leven met singer-songwriter en acteur Nick Lachey gevolgd, met wie ze van 2002 tot 2006 getrouwd was. In 2020 bracht ze haar memoires Open Book uit en door de jaren heen verkocht ze wereldwijd meer dan 20 miljoen platen.

Regisseur Joe Pearlman, die de nog naamloze documentaire over Simpson maakt, was eerder ook verantwoordelijk voor documentaires als Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now (2023), Busby (2019) en Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (2022). Pearlman werd onder meer genomineerd voor een BAFTA, een Grammy en een Emmy-award.