Ajax na zege op Sion dicht bij hoofdtoernooi Conference League

SION (ANP) - Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs na rust een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan: 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff ArenA de tweede ontmoeting. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax, dat komend weekend in de Eredivisie niet in actie hoeft te komen om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de return.