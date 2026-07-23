Documentaire over Oasis gaat in première op filmfestival Venetië

Don't Look Back in Anger, een documentaire over de band Oasis, gaat in première op het Festival van Venetië, dat begin september plaatsvindt. De organisatie heeft donderdag het programma van het evenement bekendgemaakt. De broers Noel en Liam Gallagher zijn zelf ook aanwezig bij de wereldpremière.

De band van broers Liam en Noel Gallagher kwam vorig jaar na meer dan vijftien jaar weer bij elkaar. In de documentaire zijn onder andere beelden te zien van repetities, backstagemomenten, liveoptredens en de eerste gezamenlijke interviews met Noel en Liam in meer dan 25 jaar. Ook duikt de film in de wereldwijde impact van Oasis. De film is later dit jaar op streamingdienst Disney+ te zien.

In de competitie draaien veel nieuwe films van grote sterren, zoals Robert Pattinson, Penélope Cruz en Alicia Vikander. Opvallende titels zijn onder meer Wild Horse Nine, een zwarte komedie over de Chileense coup in 1973 met John Malkovich, en Bunker, een psychologische thriller met Javier Bardem en Penélope Cruz in de hoofdrollen. Het echtpaar speelt een koppel dat onder druk komt te staan als de man, die architect is, een klus aanneemt om een bunker te bouwen voor een miljardair.

Superster Robert Pattinson presenteert in Venetië zijn nieuwe film Primetime, waarin hij de anchorman van een grote nieuwszender speelt. De Duitse regisseur Werner Herzog komt naar het festival met zijn film Bucking Fastard, over twee onafscheidelijke tweelingzussen. De hoofdrollen worden gespeeld door Rooney en Kate Mara. Casey Affleck draait in competitie met de thriller Company, waarin Nick Nolte de hoofdrol speelt.

Het festival vindt plaats van 2 tot en met 12 september.