Amsterdamse beurs loopt beursnotering afgestoten Unilever-tak mis

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De door Unilever afgestoten voedingsmiddelentak gaat niet naar de beurs in Amsterdam, maar naar die van Londen. Het Amerikaanse McCormick, dat een groot deel van Unilevers voedingsmerken overneemt, heeft de Britse hoofdstad gekozen als locatie voor zijn tweede beursnotering. Dit is een flinke tegenvaller voor het Damrak, dat daarmee een grote mogelijke nieuwkomer misloopt.

Unilever maakte eerder dit jaar de verkoop bekend van merken als Knorr en Calvé. Het gaat om een deal in aandelen en contanten met een waarde van ongeveer 39 miljard euro. De merken fuseren met McCormick, die daarop naast een plek op Wall Street ook een beursnotering in Europa krijgt.

Een woordvoerder van ondernemersorganisatie VNO-NCW noemt het "een gemiste kans" dat de London Stock Exchange de voorkeur krijgt boven Beursplein 5. Wel vindt de lobbyclub voor het bedrijfsleven het positief dat het internationale hoofdkantoor van McCormick in Nederland gevestigd wordt, zoals eerder ook al was aangekondigd.