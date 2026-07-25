Dode en gewonden na incident in Berlijn, Pride stopgezet

De Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is stopgezet, nadat een voertuig op mensen zou zijn ingereden. De vermoedelijke aanrijding heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Ongeveer vijftien personen raakten gewond, meldt de politie volgens persbureau AFP.

Onduidelijk is nog wat precies is voorgevallen. De politie meldt dat de hulpdiensten op grote schaal in actie komen in het stadsparkgebied Tiergarten. Mensen worden opgeroepen de omgeving van het incident te mijden.

De krant Bild sprak een getuige van het incident. Die verklaarde dat een voertuig met hoge snelheid inreed op mensen.

Christopher Street Day

In de Duitse hoofdstad waren zaterdag honderdduizenden mensen op de been voor de Pride Parade, die bekendstaat als Christopher Street Day. Dat verliep aanvankelijk feestelijk. De parade in Berlijn geldt als een van de grootste lhbti+-evenementen in Europa.

Dagblad Tagesspiegel schrijft dat de menigte bij de beroemde stadspoort Brandenburger Tor het verzoek kreeg rustig te vertrekken. Op een scherm verscheen het woord 'evacuatie' en er waren sirenes te horen. Er zouden optredens zijn van onder anderen Sarah Connor, Zsa Zsa en Selene.