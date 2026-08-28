Dode en meerdere gewonden door vallend bord op Brits festival

Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen door een ongeluk op het Big Church Festival in het Engelse West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers, waardoor zeker zes andere mensen gewond raakten. Dat meldt de politie van Sussex.

De man overleed ter plaatse. De andere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen.

Het Big Church Festival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. Het christelijke muziekfestival trekt jaarlijks meer dan 30.000 bezoekers.