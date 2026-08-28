Film in de maak over ontstaan restaurantketen Hooters

De ontstaansgeschiedenis van de Amerikaanse restaurantketen Hooters wordt verfilmd. Hooters: The Movie gaat over de oprichting van de keten, die bekendstaat om zijn schaars geklede serveersters, meldt Deadline.

De film volgt twee vrienden die begin jaren tachtig in Florida een restaurant beginnen dat uiteindelijk uitgroeit tot een grote keten. Ook de vrouw die de eerste zogenoemde Hooters Girl werd, krijgt een rol in het verhaal.

Jon Rosenbaum regisseert de film. De casting is momenteel bezig en de opnames moeten in november beginnen in de omgeving van Tampa en Clearwater in Florida. In Clearwater werd in 1983 het eerste Hooters-restaurant geopend.