Dolf Jansen staat begin 2027 voor het eerst in zijn carrière solo in Koninklijk Theater Carré. De 63-jarige cabaretier speelt op 9 januari een speciale 'nieuwjaarsversie' van zijn 36e oudejaarsconference Schaamteloos, waarmee hij dit najaar door Nederland toert. Deze speciale update van de eindejaarsvoorstelling is ook te zien in Hengelo en Nijmegen.

"Terugblik, vooruitblik, frisse ideeën, hoopvolle ontwikkelingen, activisme, poëzie, improvisatie en een onwaarschijnlijke stapel comedy", belooft de komiek de bezoekers. "Anderhalf uur schaamteloos, zodat je de rest van het jaar aankan."

Jansen stond in het verleden wel met een band in Carré en maakte in mei 2025 deel uit van een groot gezelschap van cabaretiers die vanwege de 750e verjaardag van Amsterdam een cabaretmarathon van 750 minuten verzorgden.

De kaartverkoop van Schaamteloos 2027, zoals de aangepaste oudejaarsshow heet, is van start gegaan. Jansen zal traditiegetrouw in de laatste week van december ook zijn reguliere oudejaarsconference spelen in het Amsterdamse theater De Kleine Komedie.