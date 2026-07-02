Frankie Muniz en zijn vrouw Paige gaan scheiden. Dat maakte het koppel bekend in een gezamenlijk bericht op Instagram. "Paige en ik hebben besloten om ons huwelijk definitief te beëindigen", schreef de Malcolm in the Middle-acteur.

"Na tien prachtige jaren samen zijn we zodanig gegroeid dat we ons realiseren dat onze relatie het meest natuurlijk en sterk aanvoelt als een diepe vriendschap en als co-ouders", aldus Muniz. "We hebben samen een geweldige zoon die het middelpunt van ons leven blijft."

De 40-jarige Muniz werd bekend door zijn titelrol in de komedieserie Malcolm in the Middle. Eerder dit jaar keerde hij terug in die rol voor een reboot van de serie.