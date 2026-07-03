Dolly Parton heeft Taylor Swift en Travis Kelce bedankt voor hun donatie van 2 miljoen dollar aan haar leesbevorderingsprogramma Imagination Library. De countryzangeres deed dat vrijdag in een videoboodschap op Instagram.

"Bedankt, bedankt, bedankt! Ik ben er stil van en ontzettend dankbaar", zegt Parton. Volgens de zangeres hebben Swift en Kelce van teruggeven aan anderen "een belangrijk onderdeel van hun leven gemaakt".

Parton maakte ook een grapje over het aanstaande huwelijk van het stel. "Als jullie ooit een eerste kind krijgen, mag ik dat dan hebben? Dat wordt een heel bijzonder kind."

Swift en Kelce maakten eerder deze week bekend in totaal 26 miljoen dollar te doneren aan verschillende goede doelen in de Verenigde Staten. Twee miljoen dollar daarvan gaat naar de Imagination Library, die gratis boeken verstrekt aan kinderen.