Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de wereld stil, maar ook voor haar naaste familie. Volgens haar neef Richie Owens wilde de vorige week overleden zangeres liever "dat iedereen om haar heen positief bleef".

Dat Parton leed aan kanker, wist Owens niet, zei hij donderdag in de Amerikaanse tv-show Today. "Ze heeft natuurlijk wel gezegd dat ze met wat gezondheidsproblemen kampte, maar niemand wist hoe het echt zat, ik ook niet", zei hij.

Owens sprak ook over het afscheid van de zangeres, dat op haar verzoek klein werd gehouden. Slechts een paar familieleden waren erbij aanwezig. "Het was erg ingetogen, heel snel afgelopen, en absoluut niet om slechte redenen; het was gewoon wat zij wilde", aldus Owens. "Ze wilde het heel, heel privé houden."

Parton overleed vorige week dinsdag op 80-jarige leeftijd. Owens is zelf ook muzikant en schreef verschillende nummers voor haar en produceerde Partons albums Hungry Again (1998) en Precious Memories (1999).