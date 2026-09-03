Prins Albert en prinses Charlène van Monaco krijgen volgende maand visite uit Italië. De Italiaanse president Sergio Mattarella en zijn dochter Laura brengen op 2 en 3 oktober een staatsbezoek aan het prinsdom, heeft het Monegaskische hof gemeld.

Het is de eerste keer dat een Italiaanse president een staatsbezoek brengt aan Monaco. Het programma wordt op een later moment onthuld.

Albert en de 85-jarige Mattarella kennen elkaar al. Zo bracht de 68-jarige vorst eerder dit jaar een bezoek aan het presidentieel paleis in Milaan, toen de president een bijeenkomst organiseerde voor staatshoofden en regeringsleiders van de landen die deelnamen aan de Olympische Winterspelen.