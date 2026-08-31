Dolly Parton in besloten kring begraven in Nashville

De uitvaart van Dolly Parton heeft vrijdag in besloten kring plaatsgevonden in Nashville. De onlangs overleden countryzangeres is bijgezet naast haar echtgenoot Carl Dean op Woodlawn Memorial Park, meldt de Los Angeles Times.

Alleen naaste familieleden waren bij de plechtigheid aanwezig. Dean, met wie Parton bijna zestig jaar getrouwd was, overleed in maart vorig jaar.

Bij de laatste rustplaats van Parton zijn inmiddels gastenboeken neergelegd waarin fans een boodschap kunnen achterlaten. De familie vraagt mensen in plaats van bloemen een donatie te doen aan Partons Imagination Library, die gratis boeken verstrekt aan jonge kinderen.

Parton overleed vorige week dinsdag op 80-jarige leeftijd. Haar familie maakte na haar dood bekend dat ze korte tijd kanker had gehad.