Queen nieuwe nummer 1 in Radio Veronica Top 3000

Queens Bohemian Rhapsody is de nieuwe lijstaanvoerder van de Radio Veronica Top 3000. Het nummer stoot Radar Love van Golden Earring van de troon, heeft de radiozender maandag bekendgemaakt.

Bohemian Rhapsody stond vorig jaar nog op 5. De top wordt gecompleteerd door Black van Pearl Jam, Africa van TOTO en Hotel California van Eagles. Radar Love zakt naar nummer 5. The Beatles zijn met 35 noteringen hofleverancier, gevolgd door Queen en The Rolling Stones met beide 31 hits.

De Top 3000 wordt voor de tweede keer uitgezonden door Veronica. Daarvoor zond het station altijd de Top 1000 Allertijden uit. De lijst, die is samengesteld door luisteraars van Veronica, wordt de komende drie weken in zijn geheel uitgezonden.