Dolly Parton krijgt begin december de Heroes Legacy Award van nieuwsorganisatie CNN. Zangeres Miley Cyrus ontvangt de onderscheiding op 5 december namens de overleden countryzangeres, meldt muziekwebsite Billboard. Zangeres Wynonna Judd reikt de prijs uit.

CNN reikt jaarlijks prijzen uit tijdens de CNN Heroes All-Star Tribute. De prijzen zijn voor "gewone mensen die buitengewone dingen doen om de wereld te veranderen", behalve de Heroes Legacy Award, die is bedoeld voor "niet zo gewone mensen die zich hun hele leven inzetten voor anderen". Parton is de vierde persoon ooit die de prijs krijgt.

Parton zette zich in voor onder meer onderwijs en geletterdheid, gezondheid en noodhulp. Ze overleed in augustus op 80-jarige leeftijd.