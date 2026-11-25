De bandleden van Duran Duran spreken vol lof over hun oud-gitarist Andy Taylor. Woensdag werd bekendgemaakt dat hij op 65-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Volgens basgitarist John Taylor had zijn oud-collega "spirit". "Wat een plezier hebben we gehad, en wat een geweldige platen."

"Andy op de eerste drie DD-albums: geen enkele valse noot", vervolgt de basgitarist. Leadzanger Simon Le Bon herinnert zich "die blonde, vurige tiener die ik in 1980 ontmoette". Ook beschrijft hij hun speciale band. "Hij is degene die me mijn bijnaam gaf: Charley. En na 2006, toen hij niet meer met ons op tournee was, brachten we fijne dagen door in de studio in zijn villa op Ibiza, waar we nummers opnamen voor onze nieuwste albums. Ik zal hem missen en van hem blijven houden, mijn hele leven lang", sluit hij af.

Pianist Nick Rhodes deelt zijn herinneringen aan Taylor met een gedicht. "Bloed als elektriciteit, met een stroom die van zijn hoofd door zijn vingertoppen vloeide", beschrijft hij. "Met liefde, respect en groot verdriet." Drummer Roger Taylor, die recent zijn eigen vertrek bij de band aankondigde vanwege gehoorproblemen, noemt het verdriet "enorm". "Wat een geluk dat we hem hebben gevonden." De drummer was geen familielid, drukt Taylor uit, "maar hij zal voor altijd mijn broer blijven".

Andy Taylor was medeoprichter van de band, die in 1978 in het Britse Birmingham werd opgericht. Hij stapte in 1986 na zes jaar uit de groep, maar keerde in 2001 weer terug tot 2006. In 2022 maakte hij zijn ziekte wereldkundig. De muzikant scoorde met de band grote hits als Girls On Film, Rio en Hungry Like The Wolf.