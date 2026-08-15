Dolly Parton heeft vrijdag op advies van haar arts een evenement in haar attractiepark Dollywood moeten missen. De 80-jarige countryzangeres kampt met uitdroging en af en toe duizeligheid, vertelde ze in een videoboodschap die tijdens het evenement werd vertoond.

Parton zou aanwezig zijn bij de opening van de nieuwe achtbaan NightFlight Expedition in Dollywood, maar haar arts adviseerde haar deze week niet vanuit Nashville te reizen.

Parton kampte het afgelopen jaar vaker met gezondheidsproblemen. Vorig najaar vertelde ze dat ze nierstenen en een infectie had gehad. Later stelde ze haar geplande concertreeks in Las Vegas uit en werd die uiteindelijk helemaal geschrapt, omdat ze meer tijd nodig had voor behandeling en herstel.