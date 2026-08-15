PARIJS (ANP) - Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Dat hebben beide clubs zaterdag bekendgemaakt. De 26-jarige aanvaller, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031.

Torres begon zijn carrière bij Valencia, waar hij uit de jeugdopleiding kwam. Na anderhalf jaar bij Manchester City tekende hij in 2022 voor FC Barcelona, waarmee hij drie keer kampioen van Spanje werd.

Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres zo goed als zeker ploeggenoot van Mika Godts. De Ajacied zou een akkoord bereikt hebben met de Franse club.

Woensdag won PSG met 2-1 van Aston Villa in de strijd om de Europese Supercup.